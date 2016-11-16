С.Клих та М.Карпюк підписали необхідні документи для позову до ЄСПЛ - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Українські політв’язні Станіслав Клих та Микола Карпюк сьогодні підписали необхідні документи для підготовки подання позову до ЄСПЛ. Про це в коментарі УНН розповіла речниця МЗС Мар'яна Беца.
"Сьогодні консульські посадові особи в Ростові-на-Дону мали зустріч з українськими політичними в’язнями Миколою Карпюком та Станіславом Клихом, які утримуються в СІЗО міста Грозний Чеченської Республіки. В ході зустрічі М.Карпюк та С.Клих підписали необхідні документи, які будуть передані для підготовки позову до Європейського суду з прав людини", - сказала вона.
У травні Верховний суд Чечні засудив М.Карпюка і С.Клиха до 22-х з половиною і 20-ти років позбавлення волі відповідно.
У Росії їх звинувачують в участі в бойових діях проти федеральних сил під час Першої Чеченської війни взимку 1994-1995 років, а також у вбивстві російських солдатів.
М.Карпюк та С.Клих провини не визнають і заявляють, що ніколи не були в Чечні.