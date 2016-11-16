С.Клих и М.Карпюк подписали необходимые документы для иска в ЕСПЧ - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Украинские политзаключенные Станислав Клих и Николай Карпюк сегодня подписали необходимые документы для подготовки подачи иска в ЕСПЧ. Об этом в комментарии УНН рассказала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.
"Сегодня консульские должностные лица в Ростове-на-Дону встретились с украинскими политическими заключенными Николаем Карпюком и Станиславом Клихом, содержащимися в СИЗО города Грозный Чеченской Республики. В ходе встречи М.Карпюк и С.Клих подписали необходимые документы, которые будут переданы для подготовки иска в Европейский суд по правам человека ", - сказала она.
В мае Верховный суд Чечни приговорил М.Карпюка и С.Клиха до 22-х с половиной и 20 лет лишения свободы соответственно.
В России их обвиняют в участии в боевых действиях против федеральных сил во время Первой Чеченской войны зимой 1994-1995 годов, а также в убийстве российских солдат.
М.Карпюк и С.Клих вины не признают и заявляют, что никогда не были в Чечне.