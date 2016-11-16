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15 марта, 19:03 • 110574 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

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С.Клих и М.Карпюк подписали необходимые документы для иска в ЕСПЧ - МИД

С.Клих и М.Карпюк подписали необходимые документы для иска в ЕСПЧ - МИД

Киев • УНН

 • 7824 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Украинские политзаключенные Станислав Клих и Николай Карпюк сегодня подписали необходимые документы для подготовки подачи иска в ЕСПЧ. Об этом в комментарии УНН рассказала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Сегодня консульские должностные лица в Ростове-на-Дону встретились с украинскими политическими заключенными Николаем Карпюком и Станиславом Клихом, содержащимися в СИЗО города Грозный Чеченской Республики. В ходе встречи М.Карпюк и С.Клих подписали необходимые документы, которые будут переданы для подготовки иска в Европейский суд по правам человека ", - сказала она.

В мае Верховный суд Чечни приговорил М.Карпюка и С.Клиха до 22-х с половиной и 20 лет лишения свободы соответственно.

В России их обвиняют в участии в боевых действиях против федеральных сил во время Первой Чеченской войны зимой 1994-1995 годов, а также в убийстве российских солдат.

М.Карпюк и С.Клих вины не признают и заявляют, что никогда не были в Чечне.

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