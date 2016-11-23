С.Арбузов: Президент визнав провал Стратегії сталого розвитку “Україна −2020”

“Частково згоден з цим твердженням, тому що сфера ця далеко не єдина. Невже у владі вважають, що швидко зростаюча корупція, висока тінізація економіки, все більш небезпечна криміногенна обстановка тепер відповідають європейським стандартам? Тим часом, названі елементи характеризують хоча і не рівень, але, що не менш важливо, якість життя населення.

Але по-справжньому насторожує інше. Цим висловом фактично визнається, що досягнення мети президентської Стратегії сталого розвитку "Україна-2020“, провалено”, — зазначив він.

За його словами, впровадити за три роки, що залишилися до 2020, європейські стандарти життя просто не встигнуть.

“Особливо з урахуванням поточних рейтингів країни в світі. Досить згадати лише деякі результати. Наприклад, за даними ЦРУ, в 2015 році:

За рівнем ВВП на душу населення, в доларовому вимірі, Україна знаходиться на 122 місці в світі з показником 2115 дол. (це майже вдвічі нижче ніж у 2013 році):

за рівнем безробіття — на 106 місці;

за рівнем смертності — на 4 місці;

за рівнем народжуваності — на 186 місці;

за інфляції — на 224 місці ”, - повідомив С.Арбузов.

У той же час європейські країни як мінімум залишилися на своїх позиціях, або навіть наростили економічний потенціал, підкреслив екс-перший віце-прем’єр.

“І співвідношення ВВП на душу населення в Україні і країнах Європи впало в 1,5-2 рази. Влада за три роки стрімко відкинула країну від європейських стандартів життя ”, - резюмував С.Арбузов.