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С.Арбузов: Президент признал провал Стратегии устойчивого развития "Украина -2020"

Киев • УНН

 • 11328 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Заявление Президента Украины о том, что уровень жизни - единственная сфера, которую за три года не коснулась европеизация, свидетельствует о провале его же Стратегии устойчивого развития "Украина 2020". Об этом заявил экс-первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов в Facebook, передает УНН.

С.Арбузов: Президент признал провал Стратегии устойчивого развития "Украина -2020"

"Частично согласен с этим утверждением, так как сфера эта далеко не единственная. Неужели во власти считают, что быстро растущая коррупция, высокая тенизация экономики, все более опасная криминогенная обстановка теперь соответствуют европейским стандартам? Между тем, названные элементы характеризуют хотя и не уровень, но, что не менее важно, качество жизни населения.
Но по-настоящему настораживает другое. Этим высказыванием фактически признается, что достижение цели президентской Стратегии устойчивого развития "Украина-2020", провалено", - отметил он.

По его словам, внедрить за три года, оставшиеся до 2020, европейские стандарты жизни просто не успеют.

"Особенно с учетом текущих рейтингов страны в мире. Достаточно вспомнить лишь некоторые результаты. Например, по данным ЦРУ, в 2015 году:

По уровню ВВП на душу населения, в долларовом измерении, Украина находится на 122 месте в мире с показателем 2115 долл. (Это почти в два раза ниже чем в 2013 году):

по уровню безработицы - на 106 месте;

по уровню смертности - на 4 месте;

по уровню рождаемости - на 186 месте;

за инфляции - на 224 месте", - сообщил С.Арбузов.

В то же время европейские страны как минимум остались на своих позициях, или даже нарастили экономический потенциал, подчеркнул экс-первый вице-премьер.

"И соотношение ВВП на душу населения в Украине и странах Европы упало в 1,5-2 раза. Власть за три года стремительно отвергла страну от европейских стандартов жизни", - резюмировал С.Арбузов.

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