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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 33853 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Ринок продажу нових легкових авто у росії за рік обвалився на чверть - ЦПД

Київ • УНН

 • 18425 перегляди

Продажі нових легкових автомобілів у росії впали на 25% за рік через зниження рівня життя населення. На складах накопичилось 500 тисяч непроданих автомобілів, включаючи 100 тисяч Lada.

Ринок продажу нових легкових авто у росії за рік обвалився на чверть - ЦПД

Ринок продажу нових легкових автомобілів у росії обвалився на чверть за останній рік внаслідок зниження рівня життя росіян. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що взяти авто у кредит в росії не дозволяють високі відсотки. При цьому вартість вживаних імпортованих машин також зросла внаслідок підвищення на 70-85% утилізаційного збору.

Ставка на імпортозаміщення та китайський автопром теж не спрацювала. росіяни не хочуть купувати вітчизняні та китайські авто, тому на складах накопичилося пів мільйона непроданих авто, зокрема 100 тис. машин Lada

- йдеться у повідомленні.

Як зазначили у ЦПД, росіяни, які вважали, що їх не торкнеться війна проти України, на собі відчувають її наслідки.

Нагадаємо

Санкції США призвели до майже 20% падіння нафтогазових доходів росії. Так, за підсумками лютого 2025 року російська скарбниця отримала 771,3 млрд рублів податків з нафтогазових компаній. Це на 150 млрд рублів менше порівняно з показниками лютого 2024 року.

Україна конфіскувала активи російського морського регістру на сотні мільйонів05.03.25, 23:40 • 19967 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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