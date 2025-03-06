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Рынок продаж новых легковых автомобилей в россии за год обвалился на четверть - ЦПД

Киев • УНН

 • 18417 просмотра

Продажи новых легковых автомобилей в россии упали на 25% за год из-за снижения уровня жизни населения. На складах накопилось 500 тысяч непроданных автомобилей, включая 100 тысяч Lada.

Рынок продаж новых легковых автомобилей в россии за год обвалился на четверть - ЦПД

Рынок продаж новых легковых автомобилей в россии обвалился на четверть за последний год в результате снижения уровня жизни россиян. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что взять авто в кредит в россии не позволяют высокие проценты. При этом стоимость подержанных импортных машин также возросла в результате повышения на 70-85% утилизационного сбора.

Ставка на импортозамещение и китайский автопром тоже не сработала. россияне не хотят покупать отечественные и китайские авто, поэтому на складах накопилось полмиллиона непроданных автомобилей, в том числе 100 тыс. машин Lada

- говорится в сообщении.

Как отметили в ЦПД, россияне, которые считали, что их не коснется война против Украины, на себе ощущают ее последствия.

Напомним

Санкции США привели к почти 20% падению нефтегазовых доходов россии. Так, по итогам февраля 2025 года российская казна получила 771,3 млрд рублей налогов с нефтегазовых компаний. Это на 150 млрд рублей меньше по сравнению с показателями февраля 2024 года.

Украина конфисковала активы российского морского регистра на сотни миллионов05.03.25, 23:40 • 19964 просмотра

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