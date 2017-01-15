Рятувальники закликали утриматися від походів у гори через лавинну небезпеку
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Рятувальники закликали утриматися від походів у гори через лавинну небезпеку у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
“За даними Укргідрометцентру, 15 сiчня у горах Львівської, Івано-Франківської і Закарпатської областей очiкується значний (III) рівень лавинної небезпеки. В гiрських районах Закарпатської областi iснує загроза зсувiв снiгу на дороги”, — йдеться у повідомленні.
У зв’язку з небезпекою сходження лавин у ДСНС України закликали громадян утриматися від походів у гори.
Як повідомляв УНН, 14 січня о 16:45 на Закарпатті зійшла п’ята снігова лавина за добу та десята за рахунком з початку місяця.