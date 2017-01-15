Спасатели призвали воздержаться от походов в горы из-за лавинной опасности
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Спасатели призвали воздержаться от походов в горы из-за лавинной опасности во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины, передает УНН.
"По данным Укргидрометцентра, 15 января в горах Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительный (III) уровень лавинной опасности. В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги", - говорится в сообщении.
В связи с опасностью схода лавин в ГосЧС Украины призвали граждан воздержаться от походов в горы.
Как сообщал УНН, 14 января в 16:45 в Закарпатской области сошла пятая снежная лавина за сутки и десятая по счету с начала месяца.