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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 22002 перегляди

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Рятувальники попередили про загрозу сходження лавин у Карпатах

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. На високогір'ї Закарпатської і Івано-Франківської області зберігається сніголавинна небезпека 3-го рівня. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.

Рятувальники попередили про загрозу сходження лавин у Карпатах

“За даними УкрГідрометцентру, 7-8 січня на високогір’ї Закарпатської області зберігається, 7 січня на високогір’ї Івано-Франківської області оголошується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, орієнтовно 31 грудня зійшла лавина об’ємом 12,5 тис. кубічних метрів з північно-східної експозиції гори Темнатик.

 

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