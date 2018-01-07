Рятувальники попередили про загрозу сходження лавин у Карпатах
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. На високогір'ї Закарпатської і Івано-Франківської області зберігається сніголавинна небезпека 3-го рівня. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
“За даними УкрГідрометцентру, 7-8 січня на високогір’ї Закарпатської області зберігається, 7 січня на високогір’ї Івано-Франківської області оголошується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)”, — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, орієнтовно 31 грудня зійшла лавина об’ємом 12,5 тис. кубічних метрів з північно-східної експозиції гори Темнатик.