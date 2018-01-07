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Спасатели предупредили об угрозе схода лавин в Карпатах

Киев • УНН

 • 9081 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. На высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской области сохраняется снеголавинная опасность 3-го уровня. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.

Спасатели предупредили об угрозе схода лавин в Карпатах

"По данным Укргидрометцентра, 7-8 января на высокогорье Закарпатской области сохраняется, 7 января на высокогорье Ивано-Франковской области объявляется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сказано в сообщении.

Напомним, ориентировочно 31 декабря сошла лавина объемом 12,5 тыс. кубических метров с северо-восточной экспозиции горы Темнатик.

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