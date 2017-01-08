Рух транспорту відновили майже у всіх напрямках на Кіровоградщині

Обмеження залишаються лише на автомобільній дорозі державного значення М-13 “Кіровоград-Платонове” та по трасі Н-23 теж діє обмеження для великовагового та пасажирського транспорту

Проїзд досі ускладнено. Товщина снігового покрову сягає 14-50 см. Температурні умови: −12...-14 градусів.

На розчищенні доріг від снігу та ожеледиці протягом ночі працювали 210 робітників та 153 механізми, з яких 45 плужних і 34 бульдозера та автогрейдери.

Дорожня техніка продовжує працювати в посиленому режимі.

Нагадаємо, обмежений рух вантажівок, великовагових, великогабаритних транспортних засобів на автомобільній дорозі загального користування М-14 “Одеса—Мелітополь—Новоазовськ” на ділянці між м.Миколаїв та м.Херсон (ділянка 177-206 км).