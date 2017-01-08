Рух транспорту відновили майже у всіх напрямках на Кіровоградщині

ukru
28 березня, 20:29 • 36832 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 99301 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 125739 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 132015 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 228625 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 168953 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 188999 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172797 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 164975 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 351970 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
85 %
751 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Міноборони і Генштаб створюють окрему вертикаль для розвитку авіації - Умєров

Міноборони і Генштаб створюють окрему вертикаль для розвитку авіації - Умєров

28 березня, 17:53 • 36505 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 54481 перегляди
Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

28 березня, 18:38 • 64391 перегляди
Українські бійці перебувають на курщині, щоб запобігти наступу на Сумську область - Зеленський

Українські бійці перебувають на курщині, щоб запобігти наступу на Сумську область - Зеленський

28 березня, 18:39 • 39311 перегляди
Зеленський: угода про тишу на морі має охоплювати Одесу та Миколаїв

Зеленський: угода про тишу на морі має охоплювати Одесу та Миколаїв

28 березня, 18:47 • 38270 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 228625 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 351970 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 369509 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 285851 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 359104 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 54481 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 72334 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 84244 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 168401 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 170961 перегляди
Актуальне
Рух транспорту відновили майже у всіх напрямках на Кіровоградщині

Рух транспорту відновили майже у всіх напрямках на Кіровоградщині

Київ • УНН

 • 8782 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 8 січня. УНН. Сьогодні, 8 січня, рух автомобільного транспорту по Кіровоградській області відновлено майже на всіх напрямках. Про це поінформували в прес-службі САД в області, повідомляє УНН.

Обмеження залишаються лише на автомобільній дорозі державного значення М-13 “Кіровоград-Платонове” та по трасі Н-23 теж діє обмеження для великовагового та пасажирського транспорту

Проїзд досі ускладнено. Товщина снігового покрову сягає 14-50 см. Температурні умови: −12...-14 градусів.

На розчищенні доріг від снігу та ожеледиці протягом ночі працювали 210 робітників та 153 механізми, з яких 45 плужних і 34 бульдозера та автогрейдери.

Дорожня техніка продовжує працювати в посиленому режимі.

Нагадаємо, обмежений рух вантажівок, великовагових, великогабаритних транспортних засобів на автомобільній дорозі загального користування М-14 “Одеса—Мелітополь—Новоазовськ” на ділянці між м.Миколаїв та м.Херсон (ділянка 177-206 км).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,852.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,895.90