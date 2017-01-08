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12 марта, 19:49 • 92886 просмотра

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Движение транспорта восстановили почти во всех направлениях в Кировоградской области

Движение транспорта восстановили почти во всех направлениях в Кировоградской области

Киев • УНН

 • 8782 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 8 января. УНН. Сегодня, 8 января, движение автомобильного транспорта в Кировоградской области восстановлено почти во всех направлениях. Об этом сообщили в пресс-службе САД в области, сообщает УНН.

Ограничения остаются лишь на автомобильной дороге государственного значения М-13 "Кировоград-Платоново" и по трассе Н-23 тоже действует ограничение для большегрузного и пассажирского транспорта

Проезд до сих пор затруднено. Толщина снежного покрова достигает 14-50 см. Температурные условия: -12 ...- 14 градусов.

На расчистке дорог от снега и гололеда в течение ночи работали 210 рабочих и 153 механизмы, из которых 45 плужных и 34 бульдозера и автогрейдера.

Дорожная техника продолжает работать в усиленном режиме.

Напомним, ограничено движение грузовиков, тяжеловесных, крупногабаритных транспортных средств на автомобильной дороге общего пользования М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" на участке между г.Николаев и г.Херсон (участок 177-206 км) .

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