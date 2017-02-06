Рух транспорту тимчасово обмежили в двох областях
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. У зв’язку з різким погіршенням погодних умов вводиться тимчасове обмеження руху великогабаритного, великовагового та пасажирського транспорту в Закарпатській та Хмельницькій областях. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС.
Так, вводиться тимчасове обмеження руху транспорту на таких автодорогах:
— Закарпатська область
Станом на 05.02.2017 року у зв’язку з переливом води через дорожнє покриття тимчасово перекрито рух на дорозі місцевого значення О-071207 Ужгород — Демічі , км. 18+000 ділянка дороги 150-200 метрів через річку Латориця. Встановлені дорожні знаки з напрямком об’їзду та заборони руху.
— Хмельницька область
В зв’язку з несприятливими погодними умовами склалась складна ситуація по забезпечення проїзду автотранспорту по мережі доріг місцевого значення. З метою недопущення скоєння ДТП та утворення заторів в русі, прийнято рішення про введення обмеження для руху великовагового транспорту та автобусів по а/д місцевого значення з 05-00 год. 03.02.2017 р.
Також повідомляється, що станом на 05.02.2017 року знято обмеження для руху автобусів на автомобільних дорогах загального користування місцевого.
Окрім того, станом на 05.02.2017 року у с. Пасіка відновлено рух транспортних засобів на автомобільній дорозі Свалява — Мукачеве.
Нагадаємо, з 06:00 до 10 години 6 лютого введено обмеження руху на в’їзд в Київ великовагових транспортних засобів.