Движение транспорта временно ограничили в двух областях

Так, вводится временное ограничение движения транспорта на таких автодорогах:

- Закарпатская область

По состоянию на 05.02.2017 года в связи с переливом воды через дорожное покрытие временно перекрыто движение на дороге местного значения О-071207 Ужгород - Демичи, км. 18 +000 участок дороги 150-200 метров через реку Латорица. Установлены дорожные знаки с направлением объезда и запрета движения.

- Хмельницкая область

В связи с неблагоприятными погодными условиями сложилась сложная ситуация по обеспечению проезда автотранспорта по сети дорог местного значения. С целью недопущения совершения ДТП и образования заторов в движении, принято решение о введении ограничения для движения большегрузного транспорта и автобусов по а / д местного значения с 05-00 ч. 03.02.2017 г..

Также сообщается, что на 05.02.2017 года снято ограничение для движения автобусов на автомобильных дорогах общего пользования .

Кроме того, по состоянию на 05.02.2017 года в с. Пасека восстановлено движение на автомобильной дороге Свалява - Мукачево.

Напомним, с 06:00 до 10 часов 6 февраля введено ограничение движения на въезд в Киев тяжеловесных транспортных средств.