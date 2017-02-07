Рух транспорту наразі обмежено у трьох областях
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Рух великогабаритного, великовагового та пасажирського транспорту тимчасово обмежено в Черкаській, Закарпатській та Хмельницькій областях. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС.
За інформацією Укравтодору, у зв’язку з різким погіршенням погодних умов, вводиться тимчасове обмеження руху транспорту на таких автодорогах:
— Черкаська область
З 10-30 год. 06.02.2017 року вводиться тимчасове обмеження руху великогабаритного та великовагового транспорту у зв’язку з різким погіршенням погодних умов на автомобільних дорогах області загального користування, а саме:
М-05 Київ — Одеса (км 143 + 028 — км 274 + 360);
Н-01Київ — Знам’янка (км 123 + 850 — км 241 + 622);
08 Бориспіль — Дніпропетровськ — Запоріжжя (через м. Кременчук) (км 81+300 — км 169+117)
— Закарпатська область
Станом на 05.02.2017 року у зв’язку з переливом води через дорожнє покриття тимчасово перекрито рух на дорозі місцевого значення О-071207 Ужгород — Демічі , км. 18+000 ділянка дороги 150-200 метрів через річку Латориця.
— Хмельницька область
В зв’язку з несприятливими погодними умовами склалась складна ситуація по забезпечення проїзду автотранспорту по мережі доріг місцевого значення. З метою недопущення скоєння ДТП та утворення заторів в русі, прийнято рішення про введення обмеження для руху великовагового транспорту та автобусів по а/д місцевого значення з 05-00 год. 03.02.2017 р.
Окрім того, з 07 год. до 10 год. 07.02.2017р. введено обмеження руху в Києві для великовагових транспортних засобів.
Також повідомляється, що в Житомирській області станом на 20-00год. 06.02.2017р. відновлено руху великовагових транспортних засобів на території Житомирської області на дорогах державного значення М-06 Київ-Чоп та М-07 Київ-Ковель-Ягодин.