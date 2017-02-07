Движение транспорта ограничено в трех областях
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Движение крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта временно ограничено в Черкасской, Закарпатской и Хмельницкой областях. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС.
По информации Укравтодора, в связи с резким ухудшением погодных условий, вводится временное ограничение движения транспорта на таких автодорогах:
- Черкасская область
С 10-30 ч. 06.02.2017 года вводится временное ограничение движения крупногабаритного и тяжеловесного транспорта в связи с резким ухудшением погодных условий на автомобильных дорогах области общего пользования, а именно:
М-05 Киев - Одесса (км 143 + 028 - км 274 + 360);
Н-01 Киев - Знаменка (км 123 + 850 - км 241 + 622);
08 Борисполь - Днепропетровск - Запорожье (через г. Кременчуг) (км 81 + 300 - км 169 + 117)
- Закарпатская область
По состоянию на 05.02.2017 года в связи с переливом воды через дорожное покрытие временно перекрыто движение на дороге местного значения О-071207 Ужгород - Демичи, км 18 +000 участок дороги 150-200 метров через реку Латорица.
- Хмельницкая область
В связи с неблагоприятными погодными условиями сложилась сложная ситуация по обеспечению проезда автотранспорта по сети дорог местного значения. С целью недопущения совершения ДТП и образования заторов в движении, принято решение о введении ограничения для движения большегрузного транспорта и автобусов по а/д местного значения с 05-00 ч. 03.02.2017 г.
Кроме того, с 07 ч. до 10 ч. 07.02.2017 г. введено ограничение движения в Киеве для тяжеловесных транспортных средств.
Также сообщается, что в Житомирской области на 20-00 ч. 06.02.2017 г. восстановлено движения тяжеловесных транспортных средств на территории Житомирской области на дорогах государственного значения М-06 Киев-Чоп и М-07 Киев-Ковель-Ягодин.