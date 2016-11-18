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Руфер здійнявся на найвищу вершину Лівого берега столиці

Руфер здійнявся на найвищу вершину Лівого берега столиці

Київ • УНН

 • 14891 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. В рамках спец проекту “Руфер” був досліджений найвищий будинок Лівого берегу столиці — ЖК “Київська Венеція”, що на просп. Возз’єднання, 21-В. Про це УНН повідомляє з посиланням на спеціалізоване видання ABCnews.

Будинок розташований прямо на березі Русанівського каналу. Має 37-поверхів, але три нижні поверхи відведені під комерційні приміщення, два верхніх — під технічні потреби. Тому найбільш висотні квартири тут знаходяться на 35-му поверсі.

“Хоча, зізнатися чесно, види з тутешніх квартир хороші звідусіль. Панорама всього лівого берега простягається як на долоні, видно всі райони — від Троєщини до Харківського. На горизонті видно навіть Бровари, Конча-Заспа і Вишгород.
Що вже говорити про пейзаж правого берега: саме звідси видно, на яких високих пагорбах і крутих обривах стоїть „мать городов русских“.

Всі дорогі і милі серцю та оку кожного киянина символи — від Києво-Печерської Лаври і Батьківщини-матері до моста ім.Патона — доступні для милування з вікон квартир по західному фасаду”, — розповідає дослідник.

В рамках спецпроекту були досліджені особливості будинку, який був введений в експлуатацію цього року. Квартиру у будинку мають продумане планування, у вікнах встановлені профілі високою якості, також, які відмічає видання, не економив забудовник і на батареях.

Зважаючи на висот сніть будинку велика увага була приділена пожежній безпеці. Також, забудовник ПАТ “ХК “Київміськбуд” потурбувався про наявність пожежного ліфта, що обладнаний окремим живленням.

 

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