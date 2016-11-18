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15 марта, 19:03 • 108488 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 148088 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126477 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119794 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106536 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102273 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96285 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Руфер поднялся на самую высокую вершину Левого берега столицы

Руфер поднялся на самую высокую вершину Левого берега столицы

Киев • УНН

 • 14891 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. В рамках спец проекта "Руфер" было исследовано самое высокое здание Левого берега столицы - ЖК "Киевская Венеция" на просп. Воссоединения, 21-В. Об этом УНН сообщает со ссылкой на специализированное издание ABCnews.

Дом расположен прямо на берегу Русановского канала. Имеет 37-этажей, но три нижние этажа отведены под коммерческие помещения, два верхних - под технические нужды. Поэтому наиболее высотные квартиры здесь находятся на 35-м этаже.

"Хотя, признаться честно, виды из здешних квартир хорошие отовсюду. Панорама всего левого берега простирается как на ладони, видны все районы - от Троещины до Харьковского. На горизонте видны даже Бровары, Конча-Заспа и Вышгород.
Что уж говорить о пейзаже правого берега: именно отсюда видно, на каких высоких холмах и крутых обрывах стоит "мать городов русских".

Все дорогие и милые сердцу и глазу каждого киевлянина символы - от Киево-Печерской Лавры и Родины-матери до мосту Патона - доступны для любования из окон квартир по западному фасаду", - рассказывает исследователь.

В рамках спецпроекта были исследованы особенности дома, который был введен в эксплуатацию в этом году. Квартиры в доме имеют продуманную планировку, в окнах установлены профили высокого качества, также, которые отмечает издание, не экономил застройщик и на батарейках.

Несмотря на высоту дома большое внимание было уделено пожарной безопасности. Также, застройщик ОАО "ХК "Киевгорстрой" позаботился о наличии пожарного лифта, оборудованного питанием.

Украинские Национальные Новости

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