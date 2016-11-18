Руфер поднялся на самую высокую вершину Левого берега столицы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В рамках спец проекта "Руфер" было исследовано самое высокое здание Левого берега столицы - ЖК "Киевская Венеция" на просп. Воссоединения, 21-В. Об этом УНН сообщает со ссылкой на специализированное издание ABCnews.
Дом расположен прямо на берегу Русановского канала. Имеет 37-этажей, но три нижние этажа отведены под коммерческие помещения, два верхних - под технические нужды. Поэтому наиболее высотные квартиры здесь находятся на 35-м этаже.
"Хотя, признаться честно, виды из здешних квартир хорошие отовсюду. Панорама всего левого берега простирается как на ладони, видны все районы - от Троещины до Харьковского. На горизонте видны даже Бровары, Конча-Заспа и Вышгород.
Что уж говорить о пейзаже правого берега: именно отсюда видно, на каких высоких холмах и крутых обрывах стоит "мать городов русских".
Все дорогие и милые сердцу и глазу каждого киевлянина символы - от Киево-Печерской Лавры и Родины-матери до мосту Патона - доступны для любования из окон квартир по западному фасаду", - рассказывает исследователь.
В рамках спецпроекта были исследованы особенности дома, который был введен в эксплуатацию в этом году. Квартиры в доме имеют продуманную планировку, в окнах установлены профили высокого качества, также, которые отмечает издание, не экономил застройщик и на батарейках.
Несмотря на высоту дома большое внимание было уделено пожарной безопасности. Также, застройщик ОАО "ХК "Киевгорстрой" позаботился о наличии пожарного лифта, оборудованного питанием.