Руфер показав вигляд на столицю з висоток Виноградаря

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Житловий комплекс розташований у Подільському районі Києва, на Виноградарі, між вулицями Новомостицькою і Замковецької. ЖК стоїть на пагорбі. Його відвідав руфер-інспектор видання ABCnews, пише УНН.

На ділянці площею 10 га побудований цілий мікрорайон з дев'яти багатосекційних будинків висотністю від шести до 16 поверхів. Тут досить зелено і тихо, адже по сусідству - приватний сектор.

Усі будинки вже побудовані, а частина комплексу навіть заселена. Але у деяких будівлях ще ведуться внутрішні роботи. Частина будинків (№1 і №3) побудовані за технологією панельного домобудування, інші - за монолітно-каркасною технологією з заповненням стін газоблоком. Фасади утеплені мінеральною ватою, оштукатурені і пофарбовані в приємні пастельні кольори.

У ЖК передбачено п'ять підземних паркінгів на 487 місць, плюс гостьові паркомісця.

У кожному під'їзді комплексу є консьєрж. Зазначу, що секції з невеликою поверховістю обслуговують по одному-два ліфти, багатоповерхові - два-три.

Всього у комплексі близько 2,5 тис. квартир, 200 з яких - дворівневі. Вони розташовані на останніх поверхах висотних секцій.

Усі квартири в житловому комплексі здаються без оздоблення: тут встановлені двокамерні металопластикові вікна, вхідні двері, лічильники тепла, води і електрики. Проводка заведена до квартири, на підлозі - стяжка.

Незважаючи на те, що комплекс позиціонується у класі економ, тут немає крихітних квартир. Площа однокімнатних стартує від 34 кв. м, двокімнатних - від 59 кв. м, трикімнатних - від 75 кв. м. Є тут і квартири побільше - чотирикімнатні і п'ятикімнатні.

Площі та планування дворівневих квартир на будь-який смак - є як невеликі, від 61 кв. м, так і досить просторі - 132 кв. м.

Забудовник "Київміськбуд" дає можливість покупцеві проявити творчі здібності по максимуму - навіть сходи можна підібрати самостійно, покладаючись виключно на свій смак. Все це "приправлено" красивими виглядами з вікон, якими приємно буде милуватися в будь-яку погоду.

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