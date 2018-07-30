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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 34455 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100454 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 122595 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130234 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168275 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153035 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 15:45 • 140838 просмотра

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Руфер показал вид на столицу с высоток Виноградаря

Руфер показал вид на столицу с высоток Виноградаря

Киев  •  УНН

 • 8426 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Жилой комплекс расположен в Подольском районе Киева, на Виноградаре, между улицами Новомостицкой и Замковецкой. ЖК стоит на возвышенности. Его посетил руфер-инспектор издания ABCnews, пишет УНН.

На участке площадью 10 га построен целый микрорайон, состоящий из девяти многосекционных домов высотностью от шести до 16 этажей. Здесь достаточно зелено и тихо, ведь по соседству – частный сектор.

Все дома уже построены, а часть комплекса даже заселена. Но в некоторых зданиях еще ведутся внутренние работы. Часть домов (№1 и №3) построены по технологии панельного домостроения, остальные – по монолитно-каркасной технологии с заполнением стен газоблоком. Фасады утеплены минеральной ватой, оштукатурены и окрашены в приятные пастельные цвета.

В ЖК предусмотрены пять подземных паркингов на 487 мест, плюс гостевые паркоместа.

В каждом подъезде комплекса есть консьерж. Отмечу, что секции с небольшой этажностью обслуживают по одному-два лифта, многоэтажные – два-три.

Всего в комплексе около 2,5 тыс. квартир, 200 из которых ‒ двухуровневые. Они расположены на последних этажах высотных секций.

Все квартиры в жилом комплексе сдаются без отделки: здесь установлены двухкамерные металлопластиковые окна, входные двери, счетчики тепла, воды и электричества. Проводка заведена до квартиры, на полу – стяжка.

Несмотря на то, что комплекс позиционируется в классе эконом, здесь нет крохотных квартир. Площадь однокомнатных стартует от 34 кв. м, двухкомнатных — от 59 кв. м, трехкомнатных — от 75 кв. м. Есть здесь и квартиры побольше — четырехкомнатные и пятикомнатные.

Площади и планировки двухуровневых квартир на любой вкус – есть как небольшие, от 61 кв. м, так и достаточно просторные – 132 кв. м.

Застройщик "Киевгорстрой" дает возможность покупателю проявить творческие способности по максимуму – даже лестницу можно подобрать самостоятельно, полагаясь исключительно на свой вкус. Все это "приправлено" красивыми видами из окон, которыми приятно будет любоваться в любую погоду.

Украинские Национальные Новости

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