Руфер показал вид на столицу с высоток Виноградаря
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Жилой комплекс расположен в Подольском районе Киева, на Виноградаре, между улицами Новомостицкой и Замковецкой. ЖК стоит на возвышенности. Его посетил руфер-инспектор издания ABCnews, пишет УНН.
На участке площадью 10 га построен целый микрорайон, состоящий из девяти многосекционных домов высотностью от шести до 16 этажей. Здесь достаточно зелено и тихо, ведь по соседству – частный сектор.
Все дома уже построены, а часть комплекса даже заселена. Но в некоторых зданиях еще ведутся внутренние работы. Часть домов (№1 и №3) построены по технологии панельного домостроения, остальные – по монолитно-каркасной технологии с заполнением стен газоблоком. Фасады утеплены минеральной ватой, оштукатурены и окрашены в приятные пастельные цвета.
В ЖК предусмотрены пять подземных паркингов на 487 мест, плюс гостевые паркоместа.
В каждом подъезде комплекса есть консьерж. Отмечу, что секции с небольшой этажностью обслуживают по одному-два лифта, многоэтажные – два-три.
Всего в комплексе около 2,5 тыс. квартир, 200 из которых ‒ двухуровневые. Они расположены на последних этажах высотных секций.
Все квартиры в жилом комплексе сдаются без отделки: здесь установлены двухкамерные металлопластиковые окна, входные двери, счетчики тепла, воды и электричества. Проводка заведена до квартиры, на полу – стяжка.
Несмотря на то, что комплекс позиционируется в классе эконом, здесь нет крохотных квартир. Площадь однокомнатных стартует от 34 кв. м, двухкомнатных — от 59 кв. м, трехкомнатных — от 75 кв. м. Есть здесь и квартиры побольше — четырехкомнатные и пятикомнатные.
Площади и планировки двухуровневых квартир на любой вкус – есть как небольшие, от 61 кв. м, так и достаточно просторные – 132 кв. м.
Застройщик "Киевгорстрой" дает возможность покупателю проявить творческие способности по максимуму – даже лестницу можно подобрать самостоятельно, полагаясь исключительно на свой вкус. Все это "приправлено" красивыми видами из окон, которыми приятно будет любоваться в любую погоду.