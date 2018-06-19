Розвідка: внаслідок "дружнього вогню" поранено двох бойовиків

"16 червня відсутність взаємодії між підрозділами однієї з частин 1 АК призвела до обстрілу сусідніх позицій та поранення двох військовослужбовців", - сказав Праута.



Як повідомляв УНН, з метою приховування нестачі боєприпасів бойовики на Донбасі підпалили один із складів. Про це сьогодні на брифінгу у Києві з посилання на дані української розвідки повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута.