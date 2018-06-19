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Розвідка: внаслідок "дружнього вогню" поранено двох бойовиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. На тимчасово окупованих територіях Донбасу внаслідок "дружнього вогню" отримали поранення двоє бойовиків. Про це сьогодні на брифінгу у Києві з посилання на дані української розвідки повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута, передає кореспондент УНН.

"16 червня відсутність взаємодії між підрозділами однієї з частин 1 АК призвела до обстрілу сусідніх позицій та поранення двох військовослужбовців", - сказав Праута.

Як повідомляв УНН, з метою приховування нестачі боєприпасів бойовики на Донбасі підпалили один із складів. Про це сьогодні на брифінгу у Києві з посилання на дані української розвідки повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута.

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