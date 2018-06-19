Разведка: в результате "дружественного огня" ранены два боевика
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. На временно оккупированных территориях Донбасса вследствие "дружественного огня" получили ранения двое боевиков. Об этом сегодня на брифинге в Киеве со ссылкой на данные украинской разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута, передает корреспондент УНН.
"16 июня отсутствие взаимодействия между подразделениями одной из частей 1 АК привела к обстрелу соседних позиций и ранения двух военнослужащих", - сказал Праута.
Как сообщал УНН, с целью сокрытия недостатка боеприпасов боевики на Донбассе подожгли один из складов. Об этом сегодня на брифинге в Киеве со ссылкой на данные украинского разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута.