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Розвідка та СБУ зібрали нові докази, як російські терористи здійснили підрив дамби Каховської ГЕС - Зеленський

Київ • УНН

 • 782340 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Розвідка та Служба безпеки України зібрали нові докази того, як російські терористи здійснили підрив дамби Каховської ГЕС, повідомив у четвер Президент України Володимир Зеленський за підсумками заслухання доповіді, передає УНН.

Розвідка та СБУ зібрали нові докази, як російські терористи здійснили підрив дамби Каховської ГЕС - Зеленський

Деталі

Президент озвучив два пункти доповіді розвідки та СБУ: "Російський теракт на Каховській гідроелектростанції, який відбувся. І ще один теракт, який, на жаль, готується російськими окупантами, – на Запорізькій атомній станції".

"Щодо Каховки. Українська розвідка та Служба безпеки України зібрали нові докази того, як російські терористи здійснили підрив дамби та інших споруд Каховської гідроелектростанції. Це був абсолютно свідомий, прорахований злочин. На окупованій території, на станції, яка була під повним контролем окупантів. І, що важливо, ще минулого року ми попереджали світ, що росія готує такий теракт", - вказав Зеленський у відеозверненні.

Ще тоді, з його слів, попереджали, коли отримали першу підтверджену інформацію про мінування ГЕС.

"Тепер щодо Запорізької атомної. Я нагадую тим, хто забув: це найбільша атомна станція у Європі. Всі у світі – МАГАТЕ, усі країни, усі лідери – точно знають, що там відбувається. росія використовує Запорізьку атомну станцію як елемент у своїй агресії. Окупує станцію. Прикриває нею обстріли сусідніх міст. Тримає там зброю та військових", - зауважив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що розвідка отримала інформацію, що росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій АЕС. Як зазначив Глава держави, українська сторона передає всю наявну інформацію партнерам.

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