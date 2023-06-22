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Зеленський: розвідка отримала інформацію, що рф розглядає сценарій теракту на Запорізькій АЕС

Київ • УНН

 • 3967673 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив у четвер, що заслухав доповідь розвідки та Служби безпеки України, і розвідка отримала інформацію, що росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій АЕС. Як зазначив Глава держави, українська сторона передає всю наявну інформацію партнерам, передає УНН.

Зеленський: розвідка отримала інформацію, що рф розглядає сценарій теракту на Запорізькій АЕС

Цитата

"Щойно була доповідь нашої розвідки та Служби безпеки України. Розвідка отримала інформацію про те, що росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього", - повідомив Зеленський у соцмережах.

Деталі

Зі слів Президента, уже неодноразово йому доводилося нагадувати, що радіація не знає державних кордонів і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру.

"Ми передаємо всю наявну інформацію нашим партнерам – кожному у світі. Усі докази. Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, арабський світ, Африка – усі країни, абсолютно всі мають це знати. Міжнародні організації. Усі", - наголосив Глава держави.

"Жодних терактів на атомних станцій ніколи, ніде не повинно бути. Цього разу не має бути як із Каховкою: світ попереджено, отже, світ може і повинен діяти", - підкреслив Зеленський.

Доповнення

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.

Відкрито кримінальне провадження про екоцид.

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