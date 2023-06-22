Зеленський: розвідка отримала інформацію, що рф розглядає сценарій теракту на Запорізькій АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив у четвер, що заслухав доповідь розвідки та Служби безпеки України, і розвідка отримала інформацію, що росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій АЕС. Як зазначив Глава держави, українська сторона передає всю наявну інформацію партнерам, передає УНН.
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"Щойно була доповідь нашої розвідки та Служби безпеки України. Розвідка отримала інформацію про те, що росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього", - повідомив Зеленський у соцмережах.
Деталі
Зі слів Президента, уже неодноразово йому доводилося нагадувати, що радіація не знає державних кордонів і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру.
"Ми передаємо всю наявну інформацію нашим партнерам – кожному у світі. Усі докази. Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, арабський світ, Африка – усі країни, абсолютно всі мають це знати. Міжнародні організації. Усі", - наголосив Глава держави.
"Жодних терактів на атомних станцій ніколи, ніде не повинно бути. Цього разу не має бути як із Каховкою: світ попереджено, отже, світ може і повинен діяти", - підкреслив Зеленський.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.
Відкрито кримінальне провадження про екоцид.