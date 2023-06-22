Зеленский: разведка получила информацию, что рф рассматривает сценарий теракта на Запорожской АЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в четверг, что заслушал доклад разведки и Службы безопасности Украины, и разведка получила информацию, что россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской АЭС. Как отметил Глава государства, украинская сторона передает всю имеющуюся информацию партнерам, передает УНН.
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"Только что был доклад нашей разведки и Службы безопасности Украины. Разведка получила информацию о том, что россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции – террористического акта с выбросом радиации. Они все подготовили для этого", - сообщил Зеленский в соцсетях.
Детали
По словам Президента, уже неоднократно ему приходилось напоминать, что радиация не знает государственных границ и то, по кому она ударит, определяется лишь направлением ветра.
"Мы передаем всю имеющуюся информацию нашим партнерам – каждому в мире. Все доказательства. Европа, Америка, Китай, Бразилия, Индия, арабский мир, Африка – все страны, абсолютно все должны это знать. Международные организации. Все", - подчеркнул Глава государства.
"Никаких терактов на атомных станциях никогда, нигде не должно быть. На этот раз не должно быть как с Каховкой: мир предупрежден, значит, мир может и должен действовать", - подчеркнул Зеленский.
Дополнение
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.
Открыто уголовное производство об экоциде.