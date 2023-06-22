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Разведка и СБУ собрали новые доказательства, как российские террористы осуществили подрыв дамбы Каховской ГЭС - Зеленский

Киев • УНН

 • 782340 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Разведка и Служба безопасности Украины собрали новые доказательства того, как российские террористы осуществили подрыв дамбы Каховской ГЭС, сообщил в четверг Президент Украины Владимир Зеленский по итогам заслушивания доклада, передает УНН.

Разведка и СБУ собрали новые доказательства, как российские террористы осуществили подрыв дамбы Каховской ГЭС - Зеленский

Детали

Президент озвучил два пункта доклада разведки и СБУ: "Российский теракт на Каховской гидроэлектростанции, который состоялся. И еще один теракт, который, к сожалению, готовится российскими оккупантами, – на Запорожской атомной станции".

"Относительно Каховки. Украинская разведка и Служба безопасности Украины собрали новые доказательства того, как российские террористы осуществили подрыв дамбы и других сооружений Каховской гидроэлектростанции. Это было абсолютно сознательное, просчитанное преступление. На оккупированной территории, на станции, которая была под полным контролем оккупантов. И, что важно, еще в прошлом году мы предупреждали мир, что россия готовит такой теракт", - указал Зеленский в видеообращении.

Еще тогда, по его словам, предупреждали, когда получили первую подтвержденную информацию о минировании ГЭС.

"Теперь по Запорожской атомной. Я напоминаю тем, кто забыл: это самая большая атомная станция в Европе. Все в мире – МАГАТЭ, все страны, все лидеры – точно знают, что там происходит. россия использует Запорожскую атомную станцию как элемент в своей агрессии. Оккупирует станцию. Прикрывает ею обстрелы соседних городов. Держит там оружие и военных", - отметил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разведка получила информацию, что россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской АЭС. Как отметил Глава государства, украинская сторона передает всю имеющуюся информацию партнерам.

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