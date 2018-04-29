Розвідка: РФ на Донбасі продовжує комплектувати свої угруповання з числа кримінальників
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Російське військове командування продовжує комплектувати свої угруповання на окупованих територіях Донецької та Луганської областей громадянами РФ з числа кримінальних кіл. Про це сьогодні на брифінгу у Києві з посиланням на дані української розвідки повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута, передає кореспондент УНН.
"Встановлений факт прибуття до одного з мотострілецьких підрозділів 1 АК чергової партії російських найманців. При цьому основними мотиваційними чинниками для них є обіцяні російським окупаційним командуванням грошова винагорода та звільнення від кримінальних проваджень за скоєні на території РФ злочини", - сказав Праута.
За його словами, це пов’язано з попередніми невдалими спробами покриття некомплекту особового складу за рахунок населення тимчасово окупованих територій Сходу України.
Як повідомляв УНН, за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР" здійснили 61 обстріл опорних пунктів Збройних сил України. В результаті ворожого вогню четверо військовослужбовців ЗСУ отримали поранення, ще троє наших армійців - отримали бойові травми.