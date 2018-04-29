Разведка: РФ на Донбассе продолжает комплектовать свои группировки из числа уголовников

"Установленный факт прибытия в один из мотострелковых подразделений 1 АК очередной партии российских наемников. При этом основными мотивационными факторами для них обещанные российским оккупационным командованием денежное вознаграждение и освобождение от уголовных производств за совершенные на территории РФ преступления", - сказал Праута.



По его словам, это связано с предыдущими неудачными попытками покрытия некомплекта личного состава за счет населения временно оккупированных территорий Востока Украины.



Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л / ДНР" совершили 61 обстрел опорных пунктов Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня четверо военнослужащих ВСУ получили ранения, еще трое наших армейцев - получили боевые травмы.