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Разведка: РФ на Донбассе продолжает комплектовать свои группировки из числа уголовников

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. Российское военное командование продолжает комплектовать свои группировки на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей гражданами РФ из числа криминальных кругов. Об этом сегодня на брифинге в Киеве со ссылкой на данные украинской разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута, передает корреспондент УНН.

Разведка: РФ на Донбассе продолжает комплектовать свои группировки из числа уголовников

"Установленный факт прибытия в один из мотострелковых подразделений 1 АК очередной партии российских наемников. При этом основными мотивационными факторами для них обещанные российским оккупационным командованием денежное вознаграждение и освобождение от уголовных производств за совершенные на территории РФ преступления", - сказал Праута.

По его словам, это связано с предыдущими неудачными попытками покрытия некомплекта личного состава за счет населения временно оккупированных территорий Востока Украины.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л / ДНР" совершили 61 обстрел опорных пунктов Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня четверо военнослужащих ВСУ получили ранения, еще трое наших армейцев - получили боевые травмы.

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