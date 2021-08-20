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Розвідка Німеччини ще в грудні прогнозувала захоплення влади в Афганістані талібами

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Федеральна розвідслужба Німеччини BND протягом багатьох років попереджала уряд країни про можливість краху політичної системи в Афганістані. Про це повідомив німецький тижневик Der Spiegel у четвер, 19 серпня, передає УНН із посиланням на DW. 

Деталі

За даними Der Spiegel, спецслужба регулярно надавала аналітичні звіти щодо Афганістану, з яких випливало, що ні армія, ні політичні структури не можуть тривалий час існувати самі. Однак співробітники відповідних політичних структур не реагували на ці відомості.

Найбільшу песимістичну оцінку подій в Афганістані BND дала в грудні 2020 року, прогнозуючи в аналітичному огляді “Емірат 2.0” повернення радикального ісламського руху “Талібан” до влади. В останні дні після захоплення загонами талібів Кабула і послідуючої зміни влади розвідслужба ФРН та уряд в Берліні піддалися гострій критиці за те, що не змогли передбачити розвиток ситуації в Афганістані.

У бундестазі 19 серпня були заслухані представники німецьких спецслужб, які відповідали на питання, наскільки помилково було оцінено стан справ в Афганістані і чому це сталося.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США розглядають нанесення авіаударів по залишеній техніці, що дісталась “Талібану” — Reuters

Встановлення влади талібів

“Талібан” заявив про встановлення контролю над всією територією Афганістану 15 серпня. Після взяття без бою Кабула таліби оголосили про закінчення війни, лідери руху заявляли, що мають намір відтворити Ісламський емірат Афганістан.

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