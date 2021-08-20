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Разведка Германии еще в декабре прогнозировала захват власти в Афганистане талибами

Разведка Германии еще в декабре прогнозировала захват власти в Афганистане талибами

Киев  •  УНН

 • 14624 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Федеральная разведслужба Германии BND в течение многих лет предупреждала правительство страны о возможности краха политической системы в Афганистане. Об этом сообщил немецкий еженедельник Der Spiegel в четверг, 19 августа, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

По данным Der Spiegel, спецслужба регулярно предоставляла аналитические отчеты по Афганистану, из которых следовало, что ни армия, ни политические структуры не могут длительное время существовать сами. Однако сотрудники соответствующих политических структур не реагировали на эти сведения.

Наибольшую пессимистическую оценку событий в Афганистане BND дала в декабре 2020 года, прогнозируя в аналитическом обзоре “Эмират 2.0” возвращения радикального исламского движения “Талибан” к власти. В последние дни после захвата отрядами талибов Кабула и последующей смены власти разведслужба ФРГ и правительство в Берлине подверглись острой критике за то, что не смогли предсказать развитие ситуации в Афганистане.

В бундестаге 19 августа были заслушаны представители немецких спецслужб, которые отвечали на вопрос, насколько ошибочно было оценено состояние дел в Афганистане и почему это произошло.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США рассматривают нанесения авиаударов по оставленной технике, досталась “Талибана” — Reuters

Установление власти талибов

“Талибан” заявил оустановления контроля над всей территорией Афганистана 15 августа. После взятия без боя Кабула талибы объявили об окончании войны, лидеры движения заявляли, что намерены воссоздать Исламский эмират Афганистан.

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