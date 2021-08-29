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Розтрощили тролейбус і плювали у поліцейських: двоє дебоширів наробили галасу у центрі столиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Двоє друзів наробили галасу на весь центр столиці, розтрощили тролейбус та плювали у поліцейських, повідомляє УНН.

Деталі

Спочатку двоє дебоширів, попередньо, щось прийняли у нічному клубі і зрозумівши, що там їм вже сумно, пішли шукати пригод.

Попередньо, через їхню поведінку вони були вигнані з таксі, але побачили на вулиці Лаврська тролейбус, водій якиго готувався до крайнього рейсу. Отримавши відмову зайти всередину, чоловіки відламали двірник і почали ним трощити вікна та двері муніціпального транспорту, а потім напали на водія.

Це побачив кур'єр на мотоциклі і кинувся допомогати водію. Під час бійки один з нападників сів на його мотоцикл і намагався поїхати, однак його повалили, і до місця події прибуло декілька екіпажів поліції.

Неадеквати отримали "подарунки" у вигляді добрячої дози з газу в обличчя та кайданок.

Та навіть сидячи на землі, продовжували лаятися і плювати на ноги патрульним. Тепер їх чекатиме суд, таку "гульню" попередньо оцінили за статею "хуліганство".

Матеріал підготовлено спільно з програмою “Надзвичайне.LIVE з Олексієм Павловським” телеканалу LIVE.

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