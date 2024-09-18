Чоловіка, який розстріляв "Лексус" у Києві, засудили до 11 років тюрми
Київ • УНН
У Києві 50-річного чоловіка засуджено до 11 років ув'язнення за замах на вбивство власника овочевої бази. Злочинець обстріляв автомобіль "Лексус" жертви, здійснивши не менше 5 пострілів.
Чоловіка засудили до 11 років позбавлення волі за замах на вбивство власника овочевої бази в Києві в січні 2022 року. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, передає УНН.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської міської прокуратури вироком Дніпровського районного суду м. Києва 50-річного чоловіка визнано винним у закінченому замаху на умисне вбивство, вчинене на замовлення та засуджено до 11 років позбавлення волі (ч. 2 ст. 15 п. п. 11, 13 ч. 2 ст. 115 КК України)
В суді доведено, що обвинувачений отримав замовлення на вбивство 58-річного власника овочевої бази. Далі він зібрав інформацію про потенційну жертву, зокрема щодо його місця проживання, місця роботи, автомобіля, яким той користується.
27 січня 2022 року на автомобілі таксі чоловік з заздалегідь підготовленою вогнепальною зброєю приїхав на вулицю неподалік місця роботи потерпілого. Далі, як встановлено слідством, побачивши автомобіль "Лексус", яким керував чоловік, через дорогу здійснив не менше 5 прицільних пострілів з вогнепальної зброї у машину, що рухалась.
Автомобіль зупинився, тож стрілок подумав, що водій дістав смертельні поранення. Насправді ж потерпілий зупинився і ліг на сидіння, намагаючись врятуватись від куль, розповіли в прокуратурі.
Обвинувачений втік з місця злочину.
Попри відео з камер спостереження він своєї вини не визнав і стверджував, що в день замаху взагалі не був у Києві.
У прокуратурі зазанчили, що обвинувачений вже був засуджений за замах на умисне вбивство вчинений на замовлення.
Мотиви затриманого через вбивство чоловіка на АЗС у Києві встановлюються - прокуратура18.09.24, 10:27 • 12563 перегляди