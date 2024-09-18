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Мужчину, расстрелявшего "Лексус" в Киеве, приговорили к 11 годам тюрьмы

Мужчину, расстрелявшего "Лексус" в Киеве, приговорили к 11 годам тюрьмы

Киев  •  УНН

18 сентября 2024, 13:57  •  3859 просмотра

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В Киеве 50-летний мужчина приговорен к 11 годам заключения за покушение на убийство владельца овощной базы. Преступник обстрелял автомобиль «Лексус» жертвы, осуществив не менее 5 выстрелов.

Мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы за покушение на убийство владельца овощной базы в Киеве в январе 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает УНН

При поддержании публичного обвинения прокурорами Киевской городской прокуратуры приговором Днепровского районного суда г. Киева 50-летний мужчина признан виновным в законченном покушении на умышленное убийство, совершенное по заказу и приговорен к 11 годам лишения свободы (ч. 2 ст. 15 п. п. 11, 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины)

- говорится в сообщении прокуратуры. 

В суде доказано, что обвиняемый получил заказ на убийство 58-летнего владельца овощной базы. Далее он собрал информацию о потенциальной жертве, в частности относительно его места жительства, места работы, автомобиля, которым тот пользуется.

27 января 2022 года на автомобиле такси мужчина с заранее подготовленным огнестрельным оружием приехал на улицу недалеко от места работы потерпевшего. Далее, как установлено следствием, увидев автомобиль "Лексус", которым управлял мужчина, через дорогу совершил не менее 5 прицельных выстрелов из огнестрельного оружия в машину, которая двигалась.

Автомобиль остановился, поэтому стрелок подумал, что водитель получил смертельные ранения. На самом деле пострадавший остановился и лег на сиденье, пытаясь спастись от пуль, рассказали в прокуратуре.

Обвиняемый сбежал с места преступления.

Несмотря на видео с камер наблюдения он своей вины не признал и утверждал, что в день покушения вообще не был в Киеве.

В прокуратуре зазанчили, что обвиняемый уже был осужден за покушение на умышленное убийство совершенное на заказ.

Мотивы задержанного за убийство мужчины на АЗС в Киеве устанавливаются - прокуратура18 сентября 2024, 07:27 • 10661 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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