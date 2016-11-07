Розрив між найнижчою та найвищою вартістю квадратного метру житла у Києві становить понад 30 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. В залежності від району вартість квадратного метру у новобудовах столиці у жовтні коливалася від 14 500 до 45 000 грн. Про це свідчить аналітика спеціалізованого ресурсу ЛУН.ua, повідомляє УНН.
Найвища вартість квадратного метру у жовтні зафіксована у Печерському районі столиці — 45 000 грн, а найнижча у Деснянському районі — 14 500.
Водночас, за інформаціє аналітиків середня вартість становила у жовтні 22 000 грн, а мінімальну вартість аналітики фіксують на рівні 14 700 грн (під час розрахунків середньої та мінімальної вартості виключалися 10% найвищих та найнижчих цін для уникнення впливу спекуляційного показника).
Як повідомляв УНН, експерти вважають, що житло, а надто новобудови, є найкращою сферою інвестування для населення, особливо в умовах нестабільності банківської системи.
Особливу увагу експерти радять звернути на житло у новобудовах, які зводяться надійними забудовниками з досвідом реалізації багатьох проектів, як наприклад ПАТ “ХК “Київміськбуд”, який має понад 60-річну історію роботи. Тим більше, що за словами голови правління — президента холдингу Ігоря Кушніра, вартість нерухомості, яку зводить компанія, зафіксована у гривні, і іншого бути не може.
“Ціна у нас зафіксована в гривні і по-іншому не буде. Це і відрізняє „Київміськбуд“ — безпосередньо ми не прив’язані до долара, за рахунок чого виграємо у інших будівельних компаній. Так, ми змушені в деяких моментах піднімати ціну, тому що через курс долара дорожчають будівельні матеріали. Але якщо за останній час долар виріс в 3 рази, то будматеріали подорожчали тільки на 60%”, — наголосив І.Кушнір.