Разрыв между самой низкой и самой высокой стоимостью квадратного метра жилья в Киеве составляет более 30 тыс. грн

Самая высокая стоимость квадратного метра в октябре зафиксирована в Печерском районе столицы - 45 000 грн, а самая низкая в Деснянском районе - 14500.

В то же время, по информации аналитиков средняя стоимость составляла в октябре 22 000 грн, а минимальную стоимость аналитики фиксируют на уровне 14 700 грн (при расчетах средней и минимальной стоимости исключались 10% самых высоких и самых низких цен во избежание влияния спекулятивного показателя).

Как сообщал УНН, эксперты считают, что жилье, особенно новостройки, является лучшей сферой инвестирования для населения, особенно в условиях нестабильности банковской системы.

Особое внимание эксперты советуют обратить внимание на жилье в новостройках, возводимых надежными застройщиками с опытом реализации многих проектов, например ПАО "ХК" Киевгорстрой ", который имеет более 60-летнюю историю работы. Тем более, что по словам председателя правления - президента холдинга Игоря Кушнира, стоимость недвижимости, которую возводит компания, зафиксирована в гривне, и другого быть не может.

"Цена у нас зафиксирована в гривне и по-другому не будет. Это и отличает "Киевгорстрой" - непосредственно мы не привязаны к доллару, за счет чего выиграем в других строительных компаний. Так, мы вынуждены в некоторых моментах поднимать цену, так как из-за курса доллара дорожают строительные материалы. Но если за последнее время доллар вырос в 3 раза, то стройматериалы подорожали только на 60% ", - отметил И.Кушнир.