Розпочато процедуру ліквідації Верховного суду України
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Розпочато процедуру ліквідації Верховного суду України як юридичної установи. Про це повідомляє прес-центр Судової влади України, передає УНН.
“Згідно із Законом України "Про судоустрій і статус суддів" розпочато процедуру припинення діяльності та ліквідації у встановленому законом порядку Верховного Суду України. У Верховному Суді України утворено ліквідаційну комісію, якою буде здійснено заходи щодо завершення ліквідації зазначеного органу як юридичної особи", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 15 грудня 2017 року розпочав роботу новий Верховний Суд у складі 115 суддів.
30 листопада 2017 року головою нового Верховного Суду обрали суддю Валентину Данішевську. Таке рішення було ухвалене під час Пленуму Верховного Суду за підсумками таємного голосування. Цей суд буде єдиною касаційною інстанцією в Україні.
У зв’язку зі змінами припиняє свою діяльність ціла низка судових установ, зокрема старий Верховний суд, Вищий адміністративний суд, Вищий господарський суд і Вищий спеціалізований суд із розгляду цивільних і кримінальних справ.