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Начата процедура ликвидации Верховного суда Украины

Начата процедура ликвидации Верховного суда Украины

Киев  •  УНН

 • 8185 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Начата процедура ликвидации Верховного суда Украины как юридического учреждения. Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины, передает УНН.

"Согласно Закону Украины "О судоустройстве и статусе судей" начата процедура прекращения деятельности и ликвидации в установленном законом порядке Верховного Суда Украины. В Верховном Суде Украины создано ликвидационную комиссию, которой будут осуществлены мероприятия по завершению ликвидации указанного органа как юридического лица", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 декабря 2017 года начал работу новый Верховный Суд в составе 115 судей.

30 ноября 2017 года главой нового Верховного Суда избрали судью Валентину Данишевскую. Такое решение было принято во время Пленума Верховного Суда по итогам тайного голосования. Этот суд будет единственной кассационной инстанцией в Украине.

В связи с изменениями прекращает свою деятельность целый ряд судебных учреждений, в частности старый Верховный суд, Высший административный суд, Высший хозяйственный суд и Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

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