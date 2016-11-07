Розпочалися переговори щодо об’єднання Кіпру
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У Швейцарії розпочалися переговори щодо возз’єднання розділеного Кіпру, передає УНН з посиланням на Reuters.
П’ятиденні переговори між президентом Республіки Кіпр Нікосом Анастасіадісом та президентом невизнаної Турецької республіки Північного Кіпру Мустафою Акинджи відкрив голова ООН Пан Гі Мун. Він заявив, що під час зустрічі двох керманичів обговорюватимуться перш за все територіальні питання.
"Лідери двох країн висловили надію на те, що ця зустріч відкриє шлях до вирішального етапу переговорів", - зауважив Пан Гі Мун, додавши, що очікування від зустрічі з обох сторін є високими.
Нагадаємо, що острів Кіпр залишається розділеним на дві частини з 1974 року, коли Туреччина вторглася на територію Кіпру у відповідь на спробу перевороту задля об’єднання острову із Грецією. Острів розділився на самопроголошену Турецьку Республіку Північного Кіпру та визнану у світі Республіку Кіпр на півдні країни.
Як повідомляв УНН, консерватори здобули лідерство на виборах до парламенту Кіпру.