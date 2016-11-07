Начались переговоры об объединении Кипра

Пятидневные переговоры между президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом и президентом непризнанной Турецкой республики Северного Кипра Мустафой Акынджи открыл глава ООН Пан Ги Мун. Он заявил, что во время встречи двух руководителей будут обсуждаться прежде всего территориальные вопросы.

"Лидеры двух стран выразили надежду на то, что эта встреча откроет путь к решающему этапу переговоров", - отметил Пан Ги Мун, добавив, что ожидания от встречи с обеих сторон высокие.

Напомним, что остров Кипр остается разделенным на две части с 1974 года, когда Турция вторглась на территорию Кипра в ответ на попытку переворота для объединения острова с Грецией. Остров разделился на самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра и признанную в мире Республику Кипр на юге страны.

Как сообщал УНН, консерваторы получили лидерство на выборах в парламент Кипра.