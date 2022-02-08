Розмова через біноклі і таємна вечеря: мережу заполонили меми про "довгий стіл переговорів" Путіна та Макрона
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Після переговорів президентів Росії Володимира Путіна та Франції Еммануеля Макрона, які відбувалися вчора, 7 лютого, соцмережі вибухнули мемами про довгий стіл за яким вони розмовляли, пише УНН.
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Деякі творці мемів пожартували про те, що переговори тривали 5 годин саме через довжину стола.
Опублікували і відео на якому Макрон звертається до Путіна через гучномовець.
Grandios! Putin vs Macron pic.twitter.com/MbaX8WxZ5v— Tuncay Özdamar (@TuncayOezdamar) February 7, 2022
Також, творці мемів припустили, що на столі міг поміститися ще хтось, а тому домалювали фігуристів, персонажів деяких мільтфільмів.
Намалювали Путіна та Макрона і гравцями в теніс.
Також, стіл переговорів перетворили і на картину «Таємна Вечеря».
Деякі користувачі порівнювали дистанцію між Макроном та Путіним із відстанню від Землі до Місяця.
Putin Vs Macron @KremlinRussia_E @EmmanuelMacron pic.twitter.com/yV47lOsSYw— abdullah tırınk (@abdullahtirink) February 7, 2022
Творці фотожабів також пофантазували ніби Путін та Макрон намагаються побачити один одного у біноклі.
Також, на стіл переговорів додали главу Чечні Рамзана Кадирова, який танцює національний танець.
Нагадаємо
Раніше, президент Франції Еммануель Макрон зустрівся із російським лідером Володимиром Путіним. Переговори тривали понад п'ять годин.
За підсумками переговорів Макрон також заявив, що США, ЄС та НАТО продовжать переговори щодо деескалації ситуації навколо України та сказав, що найближчими днями стануть вирішальними.
Він також заявив, що гарантії безпеки необхідно надати Україні та всьому регіону.