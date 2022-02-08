Розмова через біноклі і таємна вечеря: мережу заполонили меми про "довгий стіл переговорів" Путіна та Макрона

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 55739 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 92683 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 101822 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 129661 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 136632 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 117401 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 135041 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 167963 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 179589 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215685 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4.2 м/с
90 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 213270 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 288713 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 77567 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 54740 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 74231 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 288714 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 213270 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 306305 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 424556 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 675512 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 21701 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 74231 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 103301 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 140453 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 165066 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Розмова через біноклі і таємна вечеря: мережу заполонили меми про "довгий стіл переговорів" Путіна та Макрона

Розмова через біноклі і таємна вечеря: мережу заполонили меми про "довгий стіл переговорів" Путіна та Макрона

Київ • УНН

 • 143269 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Після переговорів президентів Росії Володимира Путіна та Франції Еммануеля Макрона, які відбувалися вчора, 7 лютого, соцмережі вибухнули мемами про довгий стіл за яким вони розмовляли, пише УНН.

Деталі

Деякі творці мемів пожартували про те, що переговори тривали 5 годин саме через довжину стола.



Опублікували і відео на якому Макрон звертається до Путіна через гучномовець.

Grandios! Putin vs Macron pic.twitter.com/MbaX8WxZ5v

— Tuncay Özdamar (@TuncayOezdamar) February 7, 2022

Також, творці мемів припустили, що на столі міг поміститися ще хтось, а тому домалювали фігуристів, персонажів деяких мільтфільмів.

Намалювали Путіна та Макрона і гравцями в теніс.


Також, стіл переговорів перетворили і на картину «Таємна Вечеря».



Деякі користувачі порівнювали дистанцію між Макроном та Путіним із відстанню від Землі до Місяця.

Putin Vs Macron @KremlinRussia_E @EmmanuelMacron pic.twitter.com/yV47lOsSYw

— abdullah tırınk (@abdullahtirink) February 7, 2022

Творці фотожабів також пофантазували ніби Путін та Макрон намагаються побачити один одного у біноклі.



Також, на стіл переговорів додали главу Чечні Рамзана Кадирова, який танцює національний танець.

Нагадаємо

Раніше, президент Франції Еммануель Макрон зустрівся із російським лідером Володимиром Путіним. Переговори тривали понад п'ять годин.

За підсумками переговорів Макрон також заявив, що США, ЄС та НАТО продовжать переговори щодо деескалації ситуації навколо України та сказав, що найближчими днями стануть вирішальними.

Він також заявив, що гарантії безпеки необхідно надати Україні та всьому регіону.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Bitcoin
$85,304.00
Золото
$3,159.65
Tesla
$261.48
Brent
$74.33
S&P 500
$5,607.25
Газ TTF
$41.34
Ethereum
$1,872.70