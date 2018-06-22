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Розмінування судна часів Другої світової: знищили вже майже 200 артснарядів

Розмінування судна часів Другої світової: знищили вже майже 200 артснарядів

Київ • УНН

 • 9982 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. У ході розмінування затонулого судна часів Другої світової війни на Херсонщині рятувальники підняли на поверхню і знищили 173 артилерійських снаряди різного калібру. Про це повідомив прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

"Наразі триває очищення верхньої палуби. Станом на 22 червня рятувальники підняли на поверхню і знищили у визначеному місці 173 артилерійських снарядів різного калібру", – йдеться в повідомленні.

Заплановано, що роботи з розмінування судна проводитимуть до серпня.

Нагадаємо, у Ягорлицькій затоці Чорного моря на Херсонщині аварійно-рятувальний загін приступив до розмінування затонулого судна з боєприпасами часів Другої світової війни. 

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