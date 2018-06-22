Разминирование судна времен Второй мировой: уничтожили уже почти 200 артснарядов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. В ходе разминирования затонувшего судна времен Второй мировой войны в Херсонской области спасатели подняли на поверхность и уничтожили 173 артиллерийских снаряда разного калибра. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
"Сейчас продолжается очистка верхней палубы. По состоянию на 22 июня спасатели подняли на поверхность и уничтожили в определенном месте 173 артиллерийских снарядов различного калибра", - говорится в сообщении.
Планируется, что работы по разминированию судна будут проводить до августа.
Напомним, в Ягорлицком заливе Черного моря в Херсонской области аварийно-спасательный отряд приступил к разминированию затонувшего судна с боеприпасами времен Второй мировой войны.