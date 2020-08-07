Розлив нафтопродуктів у Норильську: частина зібраного після аварії палива - вилилася у річку знову
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Норильську при ліквідації наслідків розливу дизельного палива на ТЕЦ-3 в річку Амбарная вилилося до 250 літрів палива. Про це повідомляє федеральне агентство ТАСС і інші російські ЗМІ, передає УНН.
При перекачуванні паливно-водяної суміші, яку зібрали з річки, пошкодився трубопровід, уточнює ТАСС.
За попередньою інформацією компанії “Політех”, в річку потрапив 1 куб. м палива. Співробітники Росприроднадзора, які знаходяться в регіоні, підтвердити ці дані не можуть.
Відзначається, що в даний час Єнісейське Міжрегіональне управління Росприроднадзора взяло на контроль ситуацію, організовуються наглядові заходи щодо інциденту. У суботу буде проведено штаб, на якому буде прийнято рішення про виліт співробітників Росприроднадзора і взяття проб.
“Розлив локалізовано, трубопровід відключений. Проводиться зачистка даної ділянки з виїмкою ґрунту і обробкою сорбентом”, — сказали агентству в прес-службі Норильськ-Таймирської енергетичної компанії (входить в “Норнікель”).
Прокуратура Норильська і СК Красноярського краю почали перевірки.
Додамо, що Росприроднадзор оцінив екологічний збиток від розливу нафтопродуктів в Норильську в 148 мільярдів рублів (більше 2 мільярдів доларів).