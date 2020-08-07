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4 марта, 13:25 • 107188 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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4 марта, 09:55 • 102018 просмотра

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4 марта, 07:12 • 101507 просмотра

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Разлив нефтепродуктов в Норильске: часть собранного после аварии топлива - вылилась в реку снова

Киев  •  УНН

 • 12173 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. В Норильске при ликвидации последствий разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в реку Амбарная вылилось до 250 литров топлива. Об этом сообщает федеральное агентство ТАСС и другие российские СМИ, передает УНН.

При перекачке топливно-водяной смеси, которую собрали из реки, повредился трубопровод, уточняет ТАСС.

По предварительной информации компании “Политех”, в реку попал 1 куб. м топлива. Сотрудники Росприроднадзора, которые находятся в регионе, подтвердить эти данные не могут.

Отмечается, что в настоящее время Енисейское Межрегиональное управление Росприроднадзора взяло на контроль ситуацию, организуются надзорные мероприятия по инциденту. В субботу будет проведен штаб, на котором будет принято решение о вылете сотрудников Росприроднадзора и взятии проб.

“Разлив локализован, трубопровод отключен. Производится зачистка данного участка с выемкой грунта и обработкой сорбентом”, — сказали агентству в пресс-службе Норильско-Таймырской энергетической компании (входит в “Норникель”).

Прокуратура Норильска и СК Красноярского края начали проверки.

Добавим, что Росприроднадзор оценил экологический ущерб от разлива нефтепродуктов в Норильске в 148 миллиардов рублей (более 2 миллиардов долларов).

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