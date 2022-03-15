Розгорнуті частини резерву на певних напрямках перегруповані та перейшли у контрнаступ — Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Українські військові виконують поставлені завдання щодо відсічі збройної агресії окупантів. Розгорнуті частини резерву на визначених напрямках перегруповані та перейшли у контрнаступ. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Цитата
“Збройні Сили України виконують поставлені завдання щодо відсічі збройної агресії проти України. Розгорнуті частини резерву на визначених напрямках перегруповані та перейшли у контрнаступ", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що Тривають бої за звільнення околиць Маріуполя в Донецькій області.
Вранці, 15 березня Генштаб повідомляв, що українськими військовими були успішно відбиті атаки загарбників на Маріуполь.