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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Розгорнуті частини резерву на певних напрямках перегруповані та перейшли у контрнаступ — Генштаб

Розгорнуті частини резерву на певних напрямках перегруповані та перейшли у контрнаступ — Генштаб

Київ • УНН

 • 125932 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Українські військові виконують поставлені завдання щодо відсічі збройної агресії окупантів. Розгорнуті частини резерву на визначених напрямках перегруповані та перейшли у контрнаступ. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Цитата

“Збройні Сили України виконують поставлені завдання щодо відсічі збройної агресії проти України. Розгорнуті частини резерву на визначених напрямках перегруповані та перейшли у контрнаступ", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що Тривають бої за звільнення околиць Маріуполя в Донецькій області.

Вранці, 15 березня Генштаб повідомляв, що українськими військовими були успішно відбиті атаки загарбників на Маріуполь.

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