Развернутые части резерва на определенных направлениях перегруппированы и перешли в контрнаступление — Генштаб

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“Вооруженные Силы Украины выполняют поставленные задачи по отпору вооруженной агрессии против Украины. Развернуты части резерва на определенных направлениях перегруппированы и перешли в контрнаступление", - говорится в сообщении.

Дополнение

Генеральный штаб ВСУ сообщал, что продолжаются бои за освобождение окрестностей Мариуполя в Донецкой области.

Утром, 15 марта Генштаб сообщал, что украинскими военными были успешно отбиты атаки захватчиков на Мариуполь.