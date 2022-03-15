Развернутые части резерва на определенных направлениях перегруппированы и перешли в контрнаступление — Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Украинские военные выполняют поставленные задачи по отпору вооруженной агрессии оккупантов. Развернутые части резерва на определенных направлениях перегруппированы и перешли в контрнаступление. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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“Вооруженные Силы Украины выполняют поставленные задачи по отпору вооруженной агрессии против Украины. Развернуты части резерва на определенных направлениях перегруппированы и перешли в контрнаступление", - говорится в сообщении.
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Генеральный штаб ВСУ сообщал, что продолжаются бои за освобождение окрестностей Мариуполя в Донецкой области.
Утром, 15 марта Генштаб сообщал, что украинскими военными были успешно отбиты атаки захватчиков на Мариуполь.