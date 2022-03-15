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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Тривають бої за звільнення околиць Маріуполя - Генштаб

Тривають бої за звільнення околиць Маріуполя - Генштаб

Київ • УНН

 • 145310 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Тривають бої за звільнення околиць Маріуполя в Донецькій області. Воїнами полку “Азов” було розбито один з підрозділів 22-ї окремої бригади спеціального призначення збройних сил російських окупантів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Цитата

“Тривають бої за звільнення околиць Маріуполя. Воїнами полку “Азов” було розбито один з підрозділів 22-ї окремої бригади спеціального призначення збройних сил російської федерації”, - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Вранці, 15 березня Генштаб повідомляв, що українськими військовими були успішно відбиті атаки загарбників на Маріуполь.

Загальні втрати ворога склали близько 150 чоловік, 2 танки, 7 БМП та один БТР.

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