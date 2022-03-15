Продолжаются бои за освобождение окраин Мариуполя - Генштаб

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“Продолжаются бои за освобождение окрестностей Мариуполя. Воинами полка “Азов” было разбито одно из подразделений 22-й отдельной бригады специального назначения вооруженных сил российской федерации”, - говорится в сообщении.

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Утром, 15 марта Генштаб сообщал, что украинскими военными были успешно отбиты атаки захватчиков на Мариуполь.

Общие потери врага составили около 150 человек, 2 танка, 7 БМП и один БТР.