Продолжаются бои за освобождение окраин Мариуполя - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Продолжаются бои за освобождение окрестностей Мариуполя в Донецкой области. Воинами полка “Азов” было разбито одно из подразделений 22-й отдельной бригады специального назначения вооруженных сил российских оккупантов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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“Продолжаются бои за освобождение окрестностей Мариуполя. Воинами полка “Азов” было разбито одно из подразделений 22-й отдельной бригады специального назначения вооруженных сил российской федерации”, - говорится в сообщении.
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Утром, 15 марта Генштаб сообщал, что украинскими военными были успешно отбиты атаки захватчиков на Мариуполь.
Общие потери врага составили около 150 человек, 2 танка, 7 БМП и один БТР.