"Розглядаємо будь-які сценарії": Подоляк про евакуацію в разі блекауту

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"Безумовно, ми розглядаємо будь-які сценарії. Держава для того і існує, щоб, в тому числі, максимально песимістичні сценарії розглядати. У тому числі, якщо буде повний блекаут по всій країні. Безумовно, розглядаємо. Але перш за все держава працює над тим, щоб не було, щоб були компенсаторні механізми, щоб проводити ремонти, щоб можна було забезпечити опалення чи водопостачання в будь-якому випадку, щоб були альтернативи", – розповів Подоляк.

Він зазначив, що взимку перевезти 3 мільйони – дуже тяжко з логістичного погляду.

"Якщо ми готові це зробити, будемо готові. Але не треба просто так виходити і казати: якщо буде повний блекаут, то будемо усіх евакуювати", – додав Подоляк.

Нагадаємо

Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук в інтерв'ю виданню The New York Times повідомив, що у разі повного відключення електрики у Києві можуть оголосити евакуацію.

Згодом Ткачук заперечив інформацію про те, що влада нібито планує вже зараз евакуювати населення. Він уточнив, що міська влада змушена розглядати всі можливі варіанти дій у випадку надзвичайної ситуації.