"Рассматриваем любые сценарии": Подоляк об эвакуации в случае блэкаута

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"Безусловно, мы рассматриваем любые сценарии. Государство для этого и существует, чтобы, в том числе, максимально пессимистические сценарии рассматривать. В том числе, если будет полный блэкаут по всей стране. Безусловно, рассматриваем. Но прежде всего государство работает над тем, чтобы не было, чтобы были компенсаторные механизмы, чтобы проводить ремонты, чтобы можно было обеспечить отопление или водоснабжение в любом случае, чтобы были альтернативы", – рассказал Подоляк.

Он отметил, что зимой перевезти 3 миллиона – очень тяжело с логистической точки зрения.

"Если мы готовы это сделать, будем готовы. Но не нужно просто так выходить и говорить: если будет полный блэкаут, то будем всех эвакуировать", – добавил Подоляк.

Напомним

Директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук в интервью изданию The New York Times сообщил, что в случае полного отключения электричества в Киеве могут объявить эвакуацию.

Позже Ткачук опроверг информацию о том, что власти якобы планируют уже сейчас эвакуировать население. Он уточнил, что городские власти вынуждены рассматривать все возможные варианты действий в случае чрезвычайной ситуации.